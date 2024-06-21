сегодня в 16:28

В лесу Рузского округа на площади 0,6 га провели санитарную рубку

В рамках государственного задания 2024 года на территории Рузского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» проведена сплошная санитарная рубка в насаждениях, потерявших биологическую устойчивость в результате массового повреждения деревьев болезнями и вредными насекомыми, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Данное мероприятие, было выполнено сотрудниками Наро-Фоминского — Звенигородского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», оно направлено на улучшение санитарного состояния лесов Московской области путем рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Общая площадь рубки составила 0,6 гектара.

Качество выполненных работ было проверено лесной охраной звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» и осуществлена их приемка.

«После проведения работ по подготовке почвы для посадки лесных культур на месте погибшего леса будет произведена посадка сеянцев хвойных пород, выращенных в лесных питомниках Московской области», — пояснил старший участковый лесничий Рузского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Максим Боровков.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.