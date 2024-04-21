В лесу Подмосковья нашли радиостанцию, которая могла быть маячком для дронов ВСУ

Житель Подмосковья нашел в лесу под городом Пушкино военную радиостанцию, которая могла служить маячком для украинских дронов, сообщает Mash .

Мужчина нашел радиостанцию, когда гулял с собакой. Она была примотана скотчем к сосне, около аппарата лежал чемодан, который он не стал трогать на случай, если там взрывное устройство.

Местный житель рассказал о находке в городском чате. Люди обратились в полицию: они рассказали про видеоролик из чата и попросили проверить, что находится в лесу.

Как считают радиолюбители, данная станция могла координировать украинские дроны.