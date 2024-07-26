В Химках завершили установку десяти детских площадок

В городском округе Химки провели работы по установке десяти детских площадок. Всего в этом году в городе комплексно благоустроят 15 дворовых территорий. О планах работ в рамках общегородского совещания рассказал заместитель главы Николай Батышев.

«Планируем закончить работы до 31 июля. В рамках программы установим 15 детских площадок. 10 из них уже оборудовали, а пять доработаем до конца месяца», — отметил заместитель главы Химок Николай Батышев.

На следующей неделе работы по комплексному благоустройству стартуют в Сходне на улице Мичурина вблизи домов № 29 и 31 и на улице Фрунзе во дворе дома № 42, а также в микрорайоне Школьный в Брехове. Специалисты заменят информационные стенды, системы наружного освещения, детские площадки, скамейки, урны, отремонтируют пешеходные коммуникации, автомобильные проезды и оборудуют видеонаблюдение. График адресов составили по обращениям жителей.

Также в округе продолжаются работы по ремонту детских игровых и спортивных городков. На сегодняшний день модернизация завершается на Юбилейном проспекте в Новых Химках. В планах у специалистов — ремонтные работы на улице Мичурина в Сходне.

Кроме того, в Химках завершают ремонт дорог на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице. На двух участках отремонтируют 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Отметим, что в округе ведут работы по оборудованию пешеходной тропы в деревне Юрлово. Дорожку обустраивают по единому стандарту — укладывают асфальт шириной два метра и устанавливают бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до работы, школы, остановки или других социально значимых объектов становятся удобнее.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.