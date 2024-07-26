ВС РФ успешно используют новейший беспилотник с искусственным интеллектом
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Российские бойцы используют в зоне СВО новый беспилотник самолетного типа «Молния-1» с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дрон появился в зоне спецоперации менее месяца назад, но уже показал результат. С помощью «Молнии-1» российские солдаты уничтожили САУ, три гаубицы и 10 машин ВСУ. Добиться такого результата удалось, в том числе благодаря тому, что БПЛА задействует искусственный интеллект во время атак украинской техники.
С помощью новейшего беспилотника российские солдаты могут атаковать противника на расстоянии до 30 километров. «Молнии-1» удается поразить украинскую технику, несмотря на радиопомехи, создаваемые противником.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли успешный удар по складу бронетехники и ракет ВСУ в Краматорске. За один раз удалось уничтожить 6 РСЗО и 5 танков противника.