ВС РФ успешно используют новейший беспилотник с искусственным интеллектом

Дрон появился в зоне спецоперации менее месяца назад, но уже показал результат. С помощью «Молнии-1» российские солдаты уничтожили САУ, три гаубицы и 10 машин ВСУ. Добиться такого результата удалось, в том числе благодаря тому, что БПЛА задействует искусственный интеллект во время атак украинской техники.

С помощью новейшего беспилотника российские солдаты могут атаковать противника на расстоянии до 30 километров. «Молнии-1» удается поразить украинскую технику, несмотря на радиопомехи, создаваемые противником.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли успешный удар по складу бронетехники и ракет ВСУ в Краматорске. За один раз удалось уничтожить 6 РСЗО и 5 танков противника.