Российские войска уничтожили склад бронетехники, ракет и артиллерии ВСУ

сегодня в 13:23

МО: ВС РФ одним ударом уничтожили 6 РСЗО и 5 танков ВСУ в Краматорске

Вооруженные силы России уничтожили склад ракет, артиллерии и бронетанковой техники ВСУ в ДНР, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Удар по складу 56-й отдельной мотопехотной бригады противника, дислоцированной в Краматорске Донецкой Народной Республики, был нанесен из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В ходе него удалось уничтожить артиллерийские боеприпасы и бронированную технику ВСУ.

Российские войска вывели из строя одну РСЗО Himars, 5 РСЗО «Град», 5 танков и около 10 бронированных автомобилей.

Ранее расчет «Искандер-М» атаковал Харьковский бронетанковый завод. В результате удара загорелись цеха.