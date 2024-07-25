Расчет «Искандер-М» нанес удар по объектам Харьковского бронетанкового завода

сегодня в 11:51

МО: бойцы ВС РФ нанесли групповой удар по бронетанковому заводу в Харькове

На опубликованных кадрах видно, как на заводе производится ремонт украинской военной техники. Затем российские военнослужащие наносят групповой ракетный удар по заводу, цеха начинают гореть.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате удара ВС РФ уничтожены 2 цеха по ремонту боевой техники. В настоящее время восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили ракетой пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Противника атаковали из ракетного комплекса «Искандер-М».