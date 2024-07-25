«Искандер-М» уничтожил до 100 украинских военных в здании «Скорпиона» в Харькове
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Вооруженные силы России поразили ракетой пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, сообщает Минобороны РФ.
Противника атаковали из ракетного комплекса «Искандер-М». Иностранные наемники прятались в здании строительной фирмы «Скорпион», которое находилось в промзоне Харькова.
По итогам атаки ВС РФ удалось ликвидировать суммарно до 100 бойцов ВСУ. Примерно 60 из них — солдаты украинской армии, а остальные 40 — инструкторы, приехавшие из-за рубежа.
Минобороны России также опубликовало видео удара. Там показана атака по зданию «Скорпиона». На кадрах видно задымление и возгорание в результате удара.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады ВСУ. Вооруженные силы России также ликвидировали склад с украинскими БПЛА.