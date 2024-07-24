Опубликовано видео уничтожения украинского склада с БПЛА и командного пункта ВСУ

В течение последних суток российские военнослужащие ликвидировали склад с украинскими беспилотниками, а также уничтожили командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны показало видео момента уничтожения командного пункта 63-й механизированной бригады ВСУ. На кадрах видно, как точным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожается вражеский военный объект.

Кроме того, за сутки киевский режим лишился низковысотного обнаружителя, радиолокационной станции подсвета цели и наведения, а также кабины боевого управления и двух пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие России за ночь сбили три украинских беспилотника, которые летели над Белгородской областью. Киевский режим пытался совершить очередную террористическую попытку с применением беспилотников самолетного типа, но потерпел поражение.