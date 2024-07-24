Три украинских беспилотника уничтожили за ночь над Белгородской областью
Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Киевский режим предпринял еще одну попытку совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
Ранее дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, который ехал в селе Щетиновка Белгородского района, три человека получили ранения.
ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.