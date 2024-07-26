Задержанный генерал Булгаков в рамках учений построил мост в родном селе

Задержанный и арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в рамках тактико-специальных учений построил 80-метровый мост к родному селу Верхнее Гурово в Курской области, сообщает Mash .

По официальным данным, строительство моста проводилось в 2019 году на средства Минобороны РФ в рамках учений, которые проходили с 13 по 27 декабря.

Дмитрий Витальевич родился в селе Верхнее Гурово 20 октября 1954 года. На сегодняшний день в населенном пункте проживает почти 160 человек. Высокопоставленный офицер до 2019 года регулярно приезжал в родное село, где до сих проживают его мама и друзья.

Стоимость строительства моста оценивается в 250 млн рублей.

Булгаков был замминистра обороны страны в 2008–2022 годах и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. В пятницу генерал был задержан и арестован по уголовному делу о коррупции.