Новый закон, принятый Госдумой, ускорит социальную газификацию в Подмосковье

В Государственной Думе в окончательном третьем чтении принятзаконопроект, который наделяет Правительство правом устанавливать случаи, при которых для строительства или реконструкции объектов капитального строительства не требуется подготовка рабочей документации, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

К таким случаям, например, относятся автодороги IV и V категорий, сети газораспределения до 1,2 мП, сети электроснабжения до 35 кВ.

Ускоренные подготовка и принятие законопроекта были проведены в рамках поручений президента Федеральному Собранию, когда программа социальной газификации была не только продлена бессрочно, но и расширена на садовые некоммерческие товарищества.

«Мы фиксировали большое количество обращений из разных регионов, когда сроки исполнения работ по догазификации населенных пунктов сдвигались вправо. Чаще всего это происходило именно из-за необходимости выполнить огромный объем бумажной работы. Как куратор программы социальной газификации в партии „Единая Россия“ выступил одним из инициаторов разработки нормативно-правового акта, который был всецело поддержан партийной фракцией в Думе», — отметил председатель думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Теперь у Правительства будет возможность принять необходимые подзаконные акты, которые исключат получение разрешения на строительство, архитектурно-строительное проектирование. Это существенно ускорит проведение работ, при этом, контроль за безопасностью и качеством не пострадает.

«Эта модель в самое ближайшее время повысит эффективность социальной газификации», — подчеркнул Пахомов.

Стоит отметить, что в 2023 году в Подмосковье, рамках программы социальной газификации еще 70 тысяч жителей получили доступ к газу. В настоящий момент в него входят 3105 населенных пунктов региона. За прошлый год Мособлгаз построил 1200 километров газопроводов по программе. Были догазифицированы 36 населенных пунктов, а также продолжены работы по подключениям в ранее газифицированых населенных пунктах по заявкам жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.