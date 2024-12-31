В лесопарке «Шишкин лес» гостей радует елка-победительница областного конкурса

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В лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра гостей встречает настоящая зимняя сказка — самая красивая новогодняя елка, сияющая яркими огнями и необычными украшениями. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эта лесная красавица привносит в атмосферу праздника особое волшебство, собирая вокруг себя детей и взрослых.

Каждый день здесь слышен смех и радостные голоса.

Люди с удовольствием водят вокруг елки хороводы, наслаждаясь теплом общения и предвкушая новогодние чудеса.

Фотографии, сделанные у елки, останутся яркими воспоминаниями о празднике.

Елка получила признание и победила в областном конкурсе в номинации «Пахнут праздником иголки».

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