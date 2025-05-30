В лесопарке Одинцова завершились работы по благоустройству

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» в основной части нового парка Супонево в Звенигороде завершили работы по благоустройству: обустроили более 4,5 километра дорожек из природных материалов с освещением, установили малые архитектурные формы. Все мероприятия осуществлялись с сохранением существующей экосистемы с минимальным вмешательством в природу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в парке Супонево также организованы две детские зоны с игровыми элементами для разных возрастных групп, обустроены спортивные площадки, в том числе универсальная для игры в волейбол и бадминтон, дог-площадка, установлены шахматные столы и современная мангальная зона. Кроме того, в этом году в парке появятся павильоны, сцена, элементы навигации, система видеонаблюдения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.