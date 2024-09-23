В лесопарке Химок оборудуют одну из самых протяженных лыжероллерных трасс региона

В лесопарке городского округа Химки завершают работы по устройству лыжероллерной трассы. Ее длина — 3,8 км. Это одна из самых протяженных трасс в Подмосковье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Планы по благоустройству зон отдыха обсудили в ходе еженедельного совещания Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

«Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Проект обустройства лыжероллерной трассы был разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его доступным для спортсменов разного уровня подготовки. Новая зона будет оборудована специальным покрытием, которое минимизирует риск травм. Специалисты уже завершили работу над основанием трассы и приступили к прокладке асфальта.

Комплекс мероприятий по благоустройству лесопарка включает в себя не только обустройство площадок для активного и спокойного отдыха, но и работы по устройству освещения, озеленению и установки дополнительных архитектурных форм. Кроме того, специалисты ведут работы по очистке пруда.

Отметим, в рамках первого этапа благоустройства привели в порядок 47 гектаров территории. Проложили пять километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы «Безопасный регион». Также обустроили площадку для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.