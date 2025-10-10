В лесопарке «Березки» Подольска сделали покрытие на дорожках и новое освещение

В лесопарке «Березки» мкр Высотный Подольска сделали новое покрытие на дорожках, улучшили освещение, установили видеонаблюдение и начали делать площадки для игр детей и занятий спортом взрослых, дрессировки собак. Работы планируют завершить до конца октября, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Важно, чтобы в Подольске становилось больше мест, где каждый сможет проводить время на свежем воздухе с комфортом. Ведем благоустройство лесопарка „Березки“ в микрорайоне Высотном. Его площадь составляет почти 9 гектаров. Сохранили любимые жителями пешеходные маршруты, но сделали на них новое покрытие. Модернизировали освещение и установили систему видеонаблюдения. Создаем удобные зоны отдыха для взрослых и детей. Приступили к монтажу игровых элементов на детской площадке. Также свое пространство будет и у питомцев», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Все работы выполняют в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.