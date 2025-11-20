В лесопарке «Березки» Подольска благоустройство завершат установкой площадки

В Подольске завершат благоустройство лесопарка «Березки» по программе «Формирование современной комфортной городской среды» установкой малых форм игрового пространства для детей. В лесопарке оставили любимые жителями пешеходные маршруты и обновили на дорожках покрытие, модернизировали освещение, установили современную систему видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Заканчиваем установку современной детской игровой площадки. Сделали спортивную зону и место для выгула собак. Особое внимание уделили озеленению: здесь появились новые деревья, кустарники и цветники. По всему парку расставлены удобные скамейки и качели, чтобы каждый мог присесть и насладиться природой», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Артамонов добавил, что в Подольске продолжат создавать новые пространства для жителей, где они смогут проводить время с семьей с пользой, удовольствием и комфортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.