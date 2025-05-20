В лесном питомнике Подмосковья завершаются работы по посеву семян хвойников

Весенний период — время очень динамичного проведения работ в питомниках. Для посева семян есть достаточно короткий срок — чуть больше месяца, когда необходимо выполнить еще и предварительные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Посев проводят в тщательно подготовленную почву — проведены перепашка, фрезерование, устройство гряд, внесены минеральные удобрения. Семена перед посевом обработали перманганатом калия (марганцовкой) для обеззараживания и подпитки необходимыми для роста микроэлементами. Все мероприятия проводятся по графику. К концу мая все работы по посеву в питомниках будут завершены», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В питомнике посадочный материал будут выращивать в течение двух-трех лет, прежде чем сеянцы можно будет использовать для проведения лесовосстановления Подмосковья в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Сохранение лесов».

Весенние посевы семян дают хорошие результаты, они меньше подвержены опасности повреждения посевов грызунами, зимним иссушением и морозами, почва меньше уплотняется с момента посева до появления всходов, менее опасны и весенние заморозки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.