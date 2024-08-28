сегодня в 14:25

В лесах Воскресенска прошло патрулирование в местах массового пребывания людей

Рейдовые патрулирования прошли около водоемов Хорловского участкового лесничества Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес», расположенных вблизи деревень Потаповское и Новочеркасское и поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск. Сюда в жаркую погоду устремляется огромное количество отдыхающих, предпочитающих устраивать пикники на природе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В совместном рейде на территории Хорловского участкового лесничества приняли участие специалисты Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес», сотрудники полиции, МЧС, Госадмтехнадзора, а также члены общественной организации «ВОСВОД». Мероприятие проводилось с целью своевременного выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, оперативного принятия мер по предупреждению пожаров на территории лесного фонда.

С отдыхающими лесничие провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил санитарной и пожарной безопасности в лесном массиве, рассказали им об ответственности за разжигание костров, вручили агитационные материалы.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 5 000 рублей;

на должностных лиц — до 40 000 рублей;

на юридических лиц — от 500 000 рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.