В лесах Волоколамского округа провели субботники

сегодня в 18:50

Один из них прошел совместно с волонтерами МБУ «МЦ «Молодежное содружество» г. Волоколамска. Около 30 участников этого мероприятия убрали на лесном участке площадью 1,5 га около 10 куб. метров мусора.

Другой реализовался в рамках субботника «Чистый лес». Вместе с сотрудниками лесничества от бытовых отходов и валежника очищали участок леса на площади 0,5 га учащиеся Привокзальной средней общеобразовательной школы, члены «Молодой Гвардии Единой России» и представители ОМСУ. Часть валежной древесины пропустили через измельчитель, часть сложили в поленницы.

Лесничие выразили благодарность МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» г. Волоколамска за организацию вывоза мусора с территории лесного фонда.

Комлесхоз рекомендует не оставлять мусор в лесу, а доставлять до ближайшего контейнера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.