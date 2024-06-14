В лесах Волоколамского округа провели субботники
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
В Пригородном участковом лесничестве Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» состоялись субботники, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Один из них прошел совместно с волонтерами МБУ «МЦ «Молодежное содружество» г. Волоколамска. Около 30 участников этого мероприятия убрали на лесном участке площадью 1,5 га около 10 куб. метров мусора.
Другой реализовался в рамках субботника «Чистый лес». Вместе с сотрудниками лесничества от бытовых отходов и валежника очищали участок леса на площади 0,5 га учащиеся Привокзальной средней общеобразовательной школы, члены «Молодой Гвардии Единой России» и представители ОМСУ. Часть валежной древесины пропустили через измельчитель, часть сложили в поленницы.
Лесничие выразили благодарность МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» г. Волоколамска за организацию вывоза мусора с территории лесного фонда.
Комлесхоз рекомендует не оставлять мусор в лесу, а доставлять до ближайшего контейнера.
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