В лесах Ступина продолжается очистка территории от неликвидной древесины

В лесных массивах городского округа Ступино специалистами Ступинского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» ведутся работы по уборке неликвидной древесины. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Ульяновском участковом лесничестве очищают территорию на площади 2,6 га, рядом с СНТ «Карбюратор» вблизи деревни Шугарово. Из запланированных 2,6 га очищено 1,6 га. В Городищенском участковом лесничестве вблизи города Ступино началась очистка территории на площади 1 га, в настоящее время выполнено 0,2 га. В Жилевском участковом лесничестве проводится уборка вблизи деревни Дворяниново. Из запланированных 4 га очищено 0,6 га.

«Проведение данных мероприятий способствует созданию более безопасной и комфортной среды для отдыха граждан. Кроме того, удаление поврежденных деревьев не только улучшает внешний вид лесов, но и играет важную роль в сохранении экосистемы», — отметила старший участковый лесничий Ступинского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» Алла Худякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.