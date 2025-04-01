В лесах Подмосковья зацвели первоцветы-жаворонки

Почти на месяц раньше обычного в подмосковных лесах зацвели хохлатки. У растения нет времени медлить. Оно выходит на свет сразу после таяния снега, цветет, дает семена, затем надземная часть отмирает, а клубень уходит на покой до следующей весны. Так, в лесах Подмосковья начали зацветать эти первоцветы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В России эти растения-первоцветы называют хохлатками, а из-за того, что на цветках у них есть шпорец, похожий на хохолок на голове жаворонка, род этих растений и назвали Corydalis, что в переводе с греческого означает «жаворонок».

В диком виде растет практически по всей Европе, в Малой Азии, иногда в Закавказье. В России хохлатку можно встретить в средней полосе. Предпочитает леса, часто встречается в оврагах.

Хохлатки — довольно распространенные растения, но в некоторых регионах их очень мало, поэтому они занесены в местные Красные книги. Например, хохлатка полая числится в Красных книгах Московской и Калужской областей. Хохлатка плотная — в Красной книге Москвы, Архангельской, Вологодской, Смоленской, Ростовской областей, и Республики Хакасия. Хохлатка средняя так же есть в Красной книге Москвы.

Все первоцветы — очень уязвимые растения. Срывая цветущие побеги, человек значительно ослабляет растение, отнимает у него силы, обеспечивающие их выживание до следующей весны. Первоцветы слабеют, мельчают, популяция постепенно деградирует и может за несколько лет полностью исчезнуть. Пострадают от этого и насекомые — шмели, бабочки, пчелы, которые просыпаются ранней весной, а без них ухудшится состояние и других растений, которым требуются опылители.

Нельзя рвать первоцветы! В природе их осталось очень мало. Когда сорвешь цветок, он семян уже не даст. Новые цветы не вырастут. Зато можно смотреть, нюхать и любоваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.