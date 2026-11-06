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В лесах Подмосковья за сутки не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 5 ноября не зафиксировали. На 6–8 ноября в большей части региона прогнозируют III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

5 ноября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

С 6 по 8 ноября на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируют I класс.

6 ноября и в ближайшие дни температура днем составит от −1 до +5 °C, ночью — от −4 до +2 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и снег с дождем. По народной примете, вороны и галки, кружащие в небе, предвещают снегопад.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области: https://max.ru/id5024129468_gos.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.