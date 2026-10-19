В лесах Подмосковья за девять месяцев сняли более 1,4 тыс рекламных конструкций

Сотрудники лесной охраны за девять месяцев 2026 года демонтировали 1 424 рекламные конструкции с деревьев в лесах Московской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны ежедневно обходят земли лесного фонда. В первую очередь они проверяют участки рядом с дачными поселками и деревнями, где предприниматели чаще всего размещают рекламу товаров и услуг для местных жителей.

Почти все щиты, баннеры и растяжки крепят к стволам гвоздями, саморезами или проволокой. Повреждения открывают путь грибковым спорам и насекомым-вредителям, которые разрушают древесину, замедляют рост дерева и снижают его устойчивость к болезням.

«За девять месяцев 2026 года с деревьев в лесах Московской области снято 1 424 рекламные конструкции. Но мы не ограничиваемся демонтажом — материалы передаем в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Среди филиалов ГАУ МО «Мособллес» больше всего рекламных табличек сняли Виноградовский — 291, Сергиево-Посадский — 205, Звенигородский — 98, Подольский — 93 и Бородинский — 85.

Размещение рекламы на деревьях является административным правонарушением по ст. 8.28 КоАП РФ. Штрафы для граждан достигают 4 тыс. рублей, для должностных лиц — 40 тыс. рублей, для организаций — 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.