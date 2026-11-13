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В лесах Подмосковья за 12 ноября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 12 ноября не зафиксировали, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

13 ноября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируют I класс.

14 и 15 ноября на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности.

13 ноября и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди. Дневная температура составит +1–4 °C, ночная — +2–6 °C.

По народному поверью, тот, кто в этот день не выспится как следует, долго не проживет.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.