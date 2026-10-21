В лесах Подмосковья убрали почти 5 тыс аварийных деревьев

Работники лесного хозяйства с начала 2026 года убрали 4885 деревьев, угрожавших людям и имуществу. Работы идут с опережением графика, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В рамках государственного задания в 2026 году с территории лесного фонда Подмосковья должны убрать 6109 аварийных деревьев. Уже убрано 4885. Основную часть работ выполнили филиалы ГАУ МО «Мособллес», сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лидерами по числу убранных деревьев стали Истринский филиал — 806, Подольский — 683, Волоколамский — 382 и Сергиево-Посадский — 312.

Аварийность дерева устанавливают при обследовании, которое проводят независимо от времени года. По его итогам составляют акт, утверждаемый уполномоченным органом, и принимают решение о рубке. Основанием для обследования могут стать обращения через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт Мособлкомлеса.

Аварийным признают дерево, расположенное не далее 100 метров от населенного пункта, имеющее структурные изъяны — гниль, обрыв корней — и опасный наклон. Падение такого дерева или его части может угрожать здоровью граждан, государственному, муниципальному и частному имуществу.

Самовольная рубка в лесах запрещена, даже если дерево аварийное. По статье 8.28 КоАП РФ штраф составляет 3–5 тыс. рублей для граждан, 20–50 тыс. рублей для должностных лиц и 200–500 тыс. рублей для юридических лиц. Помимо штрафа взыскивается причиненный ущерб. Если он превышает 5 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.