В лесах Подмосковья выполнены работы по осветлению молодняка

На территории лесного фонда Московской области проводятся рубки в молодняках. Календарный план по этому виду работ перевыполнен в два раза. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«При запланированных на первое полугодие 249,9 га рубки ухода за молодняками проведены на площади 552,7 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

При таких лесохозяйственных работах из лесных насаждений удаляют нежелательную растительность, которая не отвечает хозяйственным целям и отрицательно влияет на рост и состояние лучших и вспомогательных деревьев, тем самым создаются благоприятные условия для роста деревьев главных пород.

Работы в рамках государственного задания на 2024 год проводит подведомственное Комитету лесного хозяйства учреждение ГАУ МО «Центрлесхоз».

Всего в этом году предстоит провести рубки ухода на площади 2 000 га. На территории Звенигородского, Истринского, Луховицкого и Наро-Фоминского лесничеств уже выполнено более 50 процентов от годового плана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.