В лесах Подмосковья появились первые маслята и подберезовики

В Подмосковье стартовал летний грибной сезон. Традиционно первыми начинают радовать грибников маслята и подберезовики. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Прогулки в лес в летний период — одно из любимейших занятий наших жителей. На природе можно отдохнуть, переключиться от городской суеты и заняться полезным делом — пособирать грибы или ягоды», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что сейчас после дождей в лесу появились первые маслята, подберезовики, подосиновики, лисички и даже белые — съедобные грибы, используемые при приготовлении различных блюд.

Грибы встречаются в лесах региона пока локально, в основном в увлажненных местах, поэтому надеяться на сбор целой корзины пока не стоит. Существует несколько видов маслят и подберезовиков, а также другие грибы, внешне схожие с ними, но являющимися несъедобными, поэтому перед тихой охотой рекомендуется заглянуть в справочник-определитель, при малейшем сомнении в съедобности находки брать ее не стоит.

В основном маслятам свойственно произрастать в сосновых борах, а подберезовикам на увлажненных полянах в смешанном лесу и березовых рощах. Лисички же любят смешанный или еловый сухой лес, как и белые грибы.

Кроме того, в лесах на опушках натуралистами и грибниками были замечены весенние и луговые опята, дождевики и майские грибы.

«Помимо справочника-определителя необходимо ознакомиться с редкими видами в Красной книге Московской области. В нее занесены каштановый гриб, внешне схожий с масленком и подберезовик разноцветный, срывать которые запрещено. Хоть такие действия и не повредят саму грибницу, но могут повлиять на размножение грибов, ведь их плодовые тела содержат множество спор», — напомнил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.