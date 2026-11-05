сегодня в 10:20

В лесах Подмосковья не зафиксировали пожаров за сутки

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 4 ноября не зарегистрировали. На 5–7 ноября в лесничествах прогнозируют I–III классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

4 ноября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

5 ноября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах прогнозируют I класс, в Орехово-Зуевском — II класс.

6 и 7 ноября на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском лесничестве прогнозируют II класс, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском и Ногинском — III класс.

5 ноября и в ближайшие дни температура составит от −2 до +7 °C, ночью — от −5 до +3 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь со снегом. По народной примете, от первого снега до зимы проходит сорок дней.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.