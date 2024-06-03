В лесах Подмосковья найден необычный папоротник

В городском округе Истра обнаружена ранее неизвестная популяция редчайшего не только для Подмосковья, но и для всей Средней полосы древнего папоротника — ужовника обыкновенного. Данный вид занесен в Красную книгу Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мы очень рады, что год начинается с открытий новых мест обитания и произрастания редких видов. Уникальная флора и фауна Подмосковья является нашей гордостью и природным достоянием, которое мы оберегаем», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, ежегодно специалисты проводят учет краснокнижных растений и животных, находят новые места их обитания и произрастания. Все полученные в результате обследований природных территорий сведения войдут в новое издание Красной книги Московской области.

На сегодняшний день в области 680 объектов животного и растительного мира, являются редкими и нуждаются в охране.

По словам специалистов, ужовник резко отличается от привычного многим папоротника. Небольшое (до 22 см) растение имеет один лист, разделенный на две резко различающиеся части: овальную пластинку с ровными краями и спороносный колосок. Такой необычный облик, а отчасти — и редкость вида, объясняются древностью и примитивностью всего семейства ужовниковые. Ужовник является индикатором редких, очень ценных, уязвимых биотопов.

Популяция найдена на влажном богатом лугу в котловине озера Чудцевское. Это первая зафиксированная новая локация вида за последние несколько лет. Обнаруженная популяция является одной из крупнейших в области, а значит имеет ключевое значение для сохранения вида.

«Не только специалисты, но и наши жители, любящие природу, помогают нам в поисках краснокнижных видов. С развитием технологий и появлением камер высокого разрешения в мобильных устройствах фотографировать животных и растения стало гораздо проще. Натуралисты присылают нам на определение интересные объекты флоры и фауны, которые им удалось запечатлеть при походе в лес. Иногда на фотографиях оказываются краснокнижные виды. Тем самым наши граждане помогают нам в поисках и вносят свой вклад в составление новой редакции Красной книги и охрану этих видов», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.