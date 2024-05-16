В лесах Подмосковья начала работу система обнаружения больших групп людей

Теперь лесная охрана в режиме реального времени может видеть, где и сколько находится людей. Если группа граждан фиксируется на лесных участках, например, в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, то это сигнал для того, чтобы лесная охрана выдвинулась на место с проверкой. А в случае выявления нарушений виновным будет выписан штраф. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Система работает по принципу триангуляции — вычисляет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, и если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, то программа фиксирует этот факт. Таким образом, оператор региональной диспетчерской службы Комлесхоза видит это и принимает решение о дальнейших действиях.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей;

возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.