В лесах Подмосковья проводится устройство минерализованных полос

В Подмосковье продолжается выполнение противопожарных мероприятий. Проводится устройство минерализованных полос. Работы проводят филиалы комитета лесного хозяйства Московской области ГАУ «Центрлесхоз». Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1 500 километров минполос — это 86% от годового плана», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

На территории Волоколамского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Ступинского, Талдомского лесничеств эти работы проведены в полном объеме. Еще в 5 лесничествах план выполнен более чем на 80%.

Проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 метра.

Противопожарное обустройство лесов проходит весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Собственники земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают выполнение противопожарных мероприятий самостоятельно и за их невыполнение будут подвергнуты административным наказаниям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.