В лесах Подмосковья минерализованные полосы протянуты более чем на 40%

В Подмосковье продолжается выполнение противопожарных мероприятий, в том числе проводится устройство минерализованных полос. Работы проводит ГАУ МО «Центрлесхоз». Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали 725,16 км минполос — это 41,6% от годового плана», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

На территории Талдомского лесничества эти работы выполнены в полном объеме. Еще шесть лесничеств выполнили план более чем на 50%.

В качестве основных работ проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной 1,4 м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.