В лесах Подмосковья 2 ноября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 2 ноября не зафиксировали. На 3–5 ноября во всем регионе прогнозируют III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории государственного лесного фонда Московской области 2 ноября не зарегистрировали возгораний. С 3 по 5 ноября на всей территории региона ожидается III класс пожарной опасности.

3 ноября и в ближайшие дни температура днем составит от 0 до плюс 6 градусов, ночью — от минус 3 до плюс 1 градуса. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь, переходящий в снег.

Согласно народной примете, северный и северо-западный ветры предвещают похолодание и снег.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по номеру +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области: https://max.ru/id5024129468_gos.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.