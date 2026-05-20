В лесах Подмосковья 19 мая потушили один пожар

Лесной пожар произошел 19 мая в Мещерском участковом лесничестве в муниципальном округе Шатура. Возгорание ликвидировали в день обнаружения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание зафиксировали в 6 км от деревни Красная Горка на территории гослесфонда. В тушении участвовали 17 сотрудников лесопожарных формирований и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали в день выявления.

20 и 21 мая на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Дмитровском и Ступинском лесничествах прогнозируется IV класс.

22 мая в большинстве лесничеств сохранится III класс пожарной опасности. В Дмитровском лесничестве ожидается II класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — IV класс.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 25–33 градуса днем и плюс 15–20 градусов ночью. Ожидается ясная погода без осадков.

О фактах возгорания необходимо сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.