В лесах Подмосковья 11 ноября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 11 ноября не зарегистрировали. На большей части региона 12–13 ноября ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

11 ноября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

12 и 13 ноября на большей части региона прогнозируют III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается I класс. 14 ноября I класс прогнозируют на всей территории области.

12 ноября и в ближайшие дни температура днем составит от 0 до плюс 4 градусов, ночью — от минус 3 до плюс 7 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь со снегом.

По народной примете, если снег выпадает мелкой порошей, вскоре наступят сильные морозы.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.