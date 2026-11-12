В лесах Подмосковья 11 ноября не зафиксировали пожаров
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 11 ноября не зарегистрировали. На большей части региона 12–13 ноября ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
11 ноября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.
12 и 13 ноября на большей части региона прогнозируют III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается I класс. 14 ноября I класс прогнозируют на всей территории области.
12 ноября и в ближайшие дни температура днем составит от 0 до плюс 4 градусов, ночью — от минус 3 до плюс 7 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь со снегом.
По народной примете, если снег выпадает мелкой порошей, вскоре наступят сильные морозы.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Больше новостей — в MAX-канале комитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.
«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.