В лесах Ленинградской области охотники неожиданно встретили зубров

сегодня в 18:19

В лесах Ленинградской области очевидцы заметили дикого зубра во время проведения загонной охоты. Видеозапись с редкими для региона млекопитающими опубликовал петербуржец Алексей.

На обнародованных кадрах видно, как крупные зубры с массивными загривками и темной шерстью неспешно передвигаются по лесной полосе среди поваленных деревьев. В этот момент за кадром отчетливо раздаются громкие крики загонщиков, пытавшихся спугнуть зверя.

Спрятавшийся за деревьями охотник заснял происходящее на камеру, шепотом эмоционально выразив предельное изумление от неожиданного появления млекопитающего прямо перед своими глазами.

«О*****, зубры!», — сказал он.

Звери неторопливо пересекли открытый лесной участок в нескольких десятках метров от человека и ушли вглубь чащи. Они не проявили никаких признаков агрессии или испуга.

Появление зубров в дикой природе Ленинградской области является исключительной редкостью. Естественные популяции этого краснокнижного вида на территории региона практически не встречаются.

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