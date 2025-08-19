В лесах Коломны продолжаются санитарные рубки деревьев

сегодня в 14:37

Санитарную рубку продолжают в лесополосе вблизи населенных пунктов Городец и Сосновый Бор городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас идут работы на участке площадью 3,3 га. Рубить там уже закончили, но еще не завершили расчистку», — уточнил старший участковый лесничий Маливского лесничества Павел Макаров.

Всего в этом районе санитарную рубку проведут на пяти локациях общей площадью 14 га. Уже очистили участки площадью 4,7 га, 3,6 га и 0,8 га.

Порубочные остатки сжигают на специальной площадке. Процесс контролируют лесничие и сотрудники подрядной организации. У всех участников имеются инструменты для тушения пожара: лопаты и переносные ранцевые огнетушители, заполненные достаточным количеством воды.

Павел Макаров пояснил, что такие работы заранее утверждает администрация округа и органы МЧС, а сжигают древесные отходы только в сырую и безветренную погоду, чтобы исключить вероятность распространения огня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.