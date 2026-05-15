Мужчина из Новокузнецка получил 3 года условно за ложный теракт

Житель Новокузнецка отправил сообщение о нападении в чат компании

Суд в Новокузнецке признал 25-летнего местного жителя виновным в ложном сообщении об угрозе нападения на здание финансовой организации. Ему назначили 3 года условно, сообщает Сiбдепо .

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина, недовольный работой финансовой организации, отправил в корпоративный чат сообщение о якобы готовящемся нападении на здание.

На место немедленно прибыли экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ни опасных предметов, ни подтверждения угрозы.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность отправителя и задержали его. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ и назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, с осужденного взыскали причиненный ущерб, а мобильный телефон, с которого было отправлено сообщение, конфисковали в доход государства.

