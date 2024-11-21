сегодня в 18:11

В Ленобласти решили изымать заглубленные подвалы для оборудования укрытий

В Ленинградской области оборудуют укрытия на случай чрезвычайных ситуаций. Для таких целей изымут заглубленные подвалы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

Неизвестно, на какой срок отберут помещения. Однако времени на то, чтобы спорить и обсуждать вопрос, нет. Вскоре появится решение оперштаба.

Изъятые подвалы будут ремонтировать. После этого их предоставят социальным, молодежным клубам, а также волонтерам.

Ранее стало известно, что в России стали серийно производить убежища от ядерного взрыва.