В России начали серийно производить убежища от ядерного взрыва

Впервые в РФ приступили к серийному производству мобильного укрытия, защищающего людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия, сообщается на сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС.

Это многофункциональное сооружение. В стандартной комплектации оно состоит из двух модулей: помещения на 54 человека и техблока. Его вместимость можно повысить с помощью дополнительных модулей. Запуск производства поддерживается на уровне государства.

Как рассказали разработчики, убежище мобильное. Его можно легко перевезти на другое место и подключить к работающим инженерным системам.

Начальник научно-исследовательского центра по совершенствованию защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николай Посохов подчеркнул, что такие работы имеют большую значимость для повышения безопасности и улучшения готовности к кризисным ситуациям в стране.

Производство находится в городе Дзержинске Нижегородской области.