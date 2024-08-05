сегодня в 18:37

В Ленобласти обнаружили новое захоронение на территории бывшего концлагеря

Новое захоронение свыше 2 тыс. узников нашли в Ленинградской области на территории бывшего концлагеря для военнопленных «Дулаг-101», сообщает ТАСС.

О новом захоронении рассказал представитель общественной организации «Помним всех поименно» Мирослав Селевонюк.

По его словам, число может увеличиться и до 5 тыс.

Концлагерь «Дулаг-101» существовал, по данным историков, в Кингисеппском районе Ленинградкой области с сентября 1941 года по март 1942 года.