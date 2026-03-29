В Ленобласти объявили опасность БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил он.

Отмечается, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что утром 28 марта средства ПВО ликвидировали 18 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. Повреждений нет, никто не пострадал.

