В Ленинском прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

Еще одну встречу с жителями провели в формате «выездной администрации» на территории Развилковской школы Ленинского округа. Первый заместитель главы городского округа Владимир Иванов, другие заместители, руководители профильных управлений администрации муниципалитета, а также представители депутатского корпуса, полиции и МЧС ответили на вопросы жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Такие встречи позволяют нашим жителям напрямую обращаться к профильным специалистам и получать ответы на свои вопросы. Данный формат также включает выезды на территорию, при необходимости, для более детального рассмотрения вопроса вместе с заявителями», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

В ходе выездного мероприятия жители смогли задать все волнующие их вопросы. Основные темы, поднятые на встрече, касались модернизации и содержания контейнерных площадок, которые находятся в ненадлежащем виде, состояния уличной дорожной сети, вопросов водоснабжения, канализирования близлежащих деревень к поселку Развилка, а также законность торговых объектов у здания почты в Развилке.

«В ходе «выездной администрации» к нам обратилась жительница по вопросу проверки законности торговых точек у здания почты в Развилке. Здесь в марте мы уже снесли два объекта, не отвечающих требованиям законодательства. Проверим и те объекты, на которые нам сегодня указали», — сказала заместитель главы администрации Александра Митряйкина.

В пресс-службе добавили, что в ходе встречи также обсуждались традиционные для таких встреч вопросы, включая образование, экологию, благоустройство и содержание территорий. Все озвученные вопросы традиционно приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа. Подобные встречи проводятся регулярно в разных районах округа. В официальном канале главы Ленинского округа своевременно публикуется актуальная информация о предстоящих встречах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.