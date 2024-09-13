В Ленинском округе завершили благоустройство пешеходных дорожек

В Ленинском городском округе завершилось обустройство трех пешеходных дорожек общей протяженностью 140 метров. Работы проводились в рамках областной программы «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Главные условия выбора объекта для включения в программу «Пешком» — тропа должна быть с большим пешеходным потоком, проложена самими жителями и вести к социально значимым объектам: школе, детскому саду, почте, аптеке или остановке общественного транспорта. Наша задача — сделать путь к ним более комфортным и благоустроенным», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Стихийные тропинки, проложенные людьми, во время непогоды становятся непригодны для использования, а региональная программа «Пешком» по созданию или восстановлению пешеходной коммуникации позволяет пользоваться маршрутом независимо от погодных условий. Один из стандартов программы — покрытие и ширина новой дорожки должна быть такой, чтобы обеспечить возможность расчистки снега на ней с помощью средств малой механизации.

Новые пешеходные коммуникации обустроены в поселке Развилка: от дома № 44 до автобусной остановки и храма, а также от дома № 40 до Развилковской школы. Кроме того, асфальтированная тропинка появилась в Видном от домов № 68 и 78 по проспекту Ленинского Комсомола до дома № 30 по улице Советской. Она позволит удобно дойти до школы № 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.