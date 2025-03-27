В Ленинском округе завершат благоустройство Малого Тарычевского пруда к 9 мая

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с жителями ЖК «Зеленые Аллеи» и депутатами местного совета проинспектировал ход работ по улучшению Малого Тарычевского пруда и сквера, расположенного между домами № 4 и 6 в этом жилом комплексе. Работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Мы проверили, как продвигается благоустройство Малого Тарычевского пруда и сквера между домами № 4 и 6 в ЖК «Зеленые Аллеи». Жители просили нас об этих улучшениях. Подрядчик выполнил основные работы, оценили готовность объектов и выявили некоторые недостатки. К Дню Победы совместно с подрядчиком устраним все обнаруженные в ходе проверки недочеты», — сообщил Станислав Каторов.

У жителей ЖК «Зеленые Аллеи» теперь появилось современное пространство вокруг Малого Тарычевского пруда, подходящее как для активного, так и для спокойного отдыха.

«Основное внимание при благоустройстве уделено увеличению биоразнообразия экосистемы водоема. Здесь созданы зоны для различных видов досуга: скамейки и дорожки для спокойного отдыха, игровые площадки для детей, место для рыбалки и специальная площадка для проведения мероприятий в северной части пруда, со стороны ЖК. Там же находится входная группа с торговыми точками», — пояснили в пресс-службе.

Станислав Каторов также вместе с местными жителями оценил благоустройство сквера между первой и второй очередями ЖК «Зеленые Аллеи».

«На этом месте долгое время был заброшенный пустырь, хотя жители хотели видеть здесь сквер. Вместе с руководством компании «Брусника» привели в порядок территорию за 6-м домом от церкви до бульвара, а также участок вдоль бульвара от площадки для выгула животных в сторону пруда. Здесь установлены детские и спортивные площадки, созданы прогулочные дорожки, высажены рябины, яблони, березы и около 1000 кустарников», — подчеркнул глава Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.