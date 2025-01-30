В Ленинском округе заместитель главы навестила блокадницу Ленинграда

«Те ужасные времена были сложными для всех. Был голод и бедность. Однако, несмотря на все трудности, мы были сильные духом и старались помогать друг другу. Мама работала на Кировском заводе, где производила запасные части. Она брала нас с сестрой с собой на работу там давали паек, и мы делили его между всеми», — поделилась воспоминаниями Галина Мироновна Федотова.

В пресс-службе рассказали, что родилась Галина Мироновна в Ленинграде. На момент этих событий ей было около 6-7 лет. Весь период блокады она оставалась в Ленинграде. После Галина вышла замуж за военнослужащего, и в 1967 году по распределению они уехали в Волжск. Она обучалась в техникуме общественного питания, а затем работала поваром. В Видном проживает ее сын, и чтобы быть ближе к семье, Галина Ивановна решила остаться здесь. Также, стаж вождения у нее составляет 50 лет, первым ее автомобилем был «Запорожец».

«Сегодня мы чествуем наших стойких и героических блокадников. Пережив такое горе, эти люди сохраняют свою доброту. С ними очень приятно и интересно вести беседу. Хотелось бы, чтобы такая трагедия никогда больше не повторялась. Желаю всем блокадникам здоровья, радости и мирного неба над головами. Важно, чтобы эта память оставалась в наших сердцах до конца дней», — добавила заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.