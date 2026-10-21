В Ленинском округе заложили семейную аллею в ЖК «1-й Донской»

Более 30 семей высадили кустарники на новой семейной аллее в ЖК «1-й Донской» Ленинского городского округа. В акции участвовали новоселы и будущие жители микрорайона, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Участники акции высадили сирень и спирею. Каждая семья получила табличку, на которой можно было оставить свое имя в знак личного вклада в озеленение территории.

Вместе с жителями кустарники сажали заместитель генерального директора Татьяна Кольцова и директор проектов ГК ФСК Сергей Пыров. К мероприятию также присоединился заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Аллея по мере роста растений станет местом для прогулок рядом с домом. Акция помогла нынешним и будущим соседям познакомиться и принять участие в обустройстве общего пространства.

ЖК «1-й Донской» возводит ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». Проект класса комфорт-плюс включает девять домов переменной этажности. Социальная инфраструктура предусматривает два детских сада на 650 воспитанников, школу на 1 350 учеников и станцию скорой помощи. Концепция благоустройства включает набережную, зеленый бульвар, общественную площадь, велодорожки, детские площадки и зоны для выгула животных.

В министерстве также отметили, что ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.