В Ленинском округе высадили липы для Аллеи Славы и Памяти

Участники памятной акции 27 сентября высадили Аллею Славы и Памяти на территории парк-отеля «Царская усадьба Остров» в Ленинском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аллею Славы и Памяти заложили в честь погибших защитников Отечества. Участники акции высадили молодые липы и почтили память павших. Священнослужитель церкви Спаса Преображения в селе Остров провел панихиду.

Мероприятие организовали ассоциация ветеранов СВО Московской области, Женский клуб СВО и БАНО «Вселенная Любви» при поддержке министерства территориальной политики Московской области. В акции участвовали представители госфонда «Защитники Отечества», участники СВО и их семьи, сотрудники администрации округа и представители ассоциации ветеранов Московской области.

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Ленинского округа Анна Голдман объяснила выбор деревьев: листья липы по форме напоминают сердце, а само дерево считается символом любви, верности и защиты.

«Аллея Славы и Памяти — это место, куда смогут прийти семьи, ветераны, дети и просто жители, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Россию», — отметила Голдман.

Заместитель исполнительного директора ассоциации ветеранов СВО Московской области Александр Хабибуллин назвал аллею живой памятью о погибших товарищах, которую важно передать следующим поколениям.

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