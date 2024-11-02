В Ленинском округе возведут логистический хаб, способный хранить 10 тыс поддонов

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства складского комплекса, расположенного в сельском поселении Молоковское Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заказчик и застройщик проекта — индивидуальный предприниматель. Реализовать коммерческую идею застройщику помогают специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Для застройщика были получены все необходимые согласования и разрешение на строительство.

На сегодняшний день завершено устройство фундаментов и металлических конструкций надземной части здания. Сейчас рабочие монтируют наружные инженерные сети, монтируют фасады и кровлю. Объект готов на четверть — стройготовность достигла 25%.

Общая площадь строящегося объекта составляет чуть более 7 тыс. кв. м. Здание будет одноэтажным со встроенной антресолью, расположенной по всей длине здания. В складском комплексе будут хранить товары народного потребления, за исключением химвеществ, взрывчатых и пожароопасных материалов, а также лекарств и прочих товаров, требующих особых условий хранения. Хранение товаров предусмотрено на ярусных фронтальных стеллажах. Вместимость комплекса составит порядка 10,3 тыс. европоддонов.

Предполагаемый срок окончания строительства — II квартал 2025 года.

В экономику региона реализация проекта складского комплекса принесет свыше 190 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.