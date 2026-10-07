В Ленинском округе волонтеры прошли очный этап конкурса «Волонтеры Подмосковья»

Участники защитили мотивационные эссе и представили проекты развития социально значимых инициатив в округе. Экспертная комиссия оценивала их волонтерский опыт, лидерские качества, навыки публичных выступлений и проектную подготовку. По итогам отбора определят кандидатов, которые представят Ленинский округ на региональном этапе.

«Для участников это возможность представить результаты своей работы, поделиться идеями и показать, как они хотят развивать добровольческое движение», — рассказала начальник отдела по развитию добровольчества и волонтерства МБУ по работе с молодежью «Энергия», координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском округе Полина Романовская.

Она отметила, что конкурс позволяет активным волонтерам выйти на новый уровень и представить округ на региональном этапе.

Конкурс включает муниципальный и региональный этапы. По итогам всех испытаний 100 лучших волонтеров Московской области получат статус лидеров регионального движения.

Уже в октябре после регионального отбора волонтеры пройдут обучение социальному проектированию, ораторскому мастерству, продвижению инициатив в социальных сетях и проведению тренингов. Затем они смогут проводить «Добрые уроки» в школах и молодежных центрах и привлекать новых участников к добровольческой деятельности.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.